РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 окт. Общеобразовательное учреждение на 1,5 тыс. мест построят в подмосковных Люберцах на территории ЖК «Первый Лермонтовский», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

«Разрешение на строительство школы площадью более 24 тыс. кв. м выдано министерством жилищной политики Московской области. Застройщиком выступило ООО СЗ «Юг Столицы», который входит в группу компаний ФСК. Он возведет учебное учреждение за счет внебюджетных источников финансирования в рамках комплексного развития территории», - сообщила министр жилищной политики региона Инна Федорова.

В четырехэтажном здании оборудуют столовую на 750 посадочных мест, актовый зал на 912 мест, библиотеку на 81 читательское место. Более того, в проекте предусмотрено оборудование спортзалов 18 м на 30 м, 12 м на 24 м, универсального спортзала, тренажерного зала и мастерских по обработке дерева, металла. Также планируется обустройство кабинетов кулинарии и домашнего хозяйства.

На прилегающей территории возведут комплекс спортплощадок с резиновым покрытием – для занятий волейболом, баскетболом, футболом, а также появятся уличные тренажеры и полоса препятствий.

Открытие школы позволит создать 150 рабочих мест, в том числе здесь будут трудиться 70 квалифицированных педагогов.

Строительство школы планируется завершить в IV квартале 2023 года. Кроме того, до конца 2024 года на территории ЖК возведут детский сад на 560 мест.