РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В поселке Цемзавода Подольска отремонтировали хоккейную коробку во дворе дома на улице Плещеевская, неизвестные расписали граффити информационную доску, сообщил депутат горсовета Сергей Кулев.

26 октября депутат по обращению жителей в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль» принял участие во встрече с активными жителями домов №№54А, 56Б, 56В, 56Г на улице Плещеевская поселка Цемзавод совместно с членом ОП Ренатом Мухамеджановым и сотрудниками управляющей компании МУП ДЕЗ. Обсуждали вопрос ремонта и подготовки к зимнему сезону хоккейной площадки во дворе дома №56В.

В сентября и октябре депутат и общественник провели встречи с жителями по вопросу реконструкции или ремонта хоккейной площадки. Получили информацию, что площадка стоит в плане по благоустройству дворовых территорий на 2022 год. Договорились с управляющей компанией МУП ДЕЗ о косметическом ремонте и окрашивании бортов хоккейной площадки в рамках подготовки к зимнему сезону.

Косметической ремонт площадки УК выполнила. На встрече совместно с активными жителями и сотрудниками УК Кулев и Мухамеджанов проверили ремонт и выявили незначительные недочеты, которые устранят в ближайшее время. Депутат поблагодарил профильный комитет администрации округа и директора МУП ДЕЗ Александра Мусияченко за оперативную работу.

Через несколько дней после покраски неизвестные расписали граффити информационную доску. Кулев попросил жителей ответить, кто это сделал и что нужно предпринять, чтобы остановить вандализм.