РИАМО - 27 окт. По наказам жителей Подмосковья в регионе планируют построить 54 школы в течение как минимум 5 лет, сообщил председатель Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

«54 школы у нас стоит в программе, которую мы приняли как руководство к действию на основании указов. Это ликвидация второй смены. Это тоже объекты с привязкой к территории и их строительство», — сказал Брынцалов в эфире телеканала «360 Новости».

По его словам, в ходе избирательной компании кандидаты от партии «Единая Россия» собрали 780 тыс. наказов от жителей Подмосковья. На их реализацию потребуется как минимум 5 лет. Брынцалов заверил, что каждый наказ будет выполнен.

Он добавил, что в число наказов вошли вопросы здравоохранения. В том числе ремонт действующих объектов и закупка нового оборудования для КТ и МРТ. Кроме того, запланировано строительство детской поликлиники в Пушкине, поликлиники в Котельниках. Что касается вопросов дорог, то, в частности, намерены расширить и построить развязки на Носовихинском шоссе в Балашихе.

«Порядка 100 тыс. вопросов удалось решить в течение избирательной кампании. <…> Это решалось, можно сказать, в режиме реального времени», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что большее число собранных наказов касалось благоустройства дворов, освещения, ремонта подъездов и так называемых «народных» троп. Кандидаты от партии «Единая Россия» провели более 27 тыс. встреч с избирателями.

«Это большая работа совместно с правительством, с губернатором, с главами муниципальных образований. Потому что от этого зависит, как будут решаться те самые насущные вопросы. Мы определили, что их более 100 на каждой территории, в каждом муниципальном образовании», — заключил Брынцалов.