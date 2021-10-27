РИАМО - 27 окт. Железнодорожный вокзал Кокошкино на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) в новой Москве начал работать после проведенной реконструкции, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Сегодня мы открываем для пассажиров реконструированную станцию Кокошкино. Жители новой Москвы получили еще один современный симпатичный городской железнодорожный вокзал», - сказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что Кокошкино вошло в число 6 станций Московского транспортного узла, строительство или реконструкцию которых уже завершили в 2021 году. До конца года планируется завершить работы еще на 3 станциях – Матвеевской, Аминьевской и Минской.

В будущем станция Кокошкино станет частью строящегося четвертого Московского центрального диаметра, который свяжет 7 центральных железнодорожных вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Пересадочными с метро будут 18 станций МЦД-4.

Станция Кокошкино была открыта в 1899 году между станциями Толстопальцево и Санино Киевского направления МЖД. В 1956 году поселок, образованный рядом с платформой, также получил название Кокошкино.

До начала реконструкции 2 года назад станция представляла собой типовую остановку электричек с минимальным комфортом для пассажиров. Платформы не имели навесов, а для перехода через пути использовались деревянные настилы.

На месте старой станции был построен современный пригородный вокзал площадью около 4,8 тыс. кв. м. На 2 береговых платформах установлены стойки SOS, скамейки и автоматы по продаже билетов, а еще навесы, защищающие пассажиров от дождя и снега.

Современный пассажирский терминал с двумя кассами, динамической системой навигации, турникетной линейкой и туалетами расположен на подземном уровне и имеет выходы на обе стороны железнодорожных путей – на Железнодорожную, Учительскую и 1-ю Октябрьскую улицы. Для прохода к поездам можно воспользоваться эскалаторами и пассажирскими лифтами.

В холодное время года пригородный вокзал на вокзале предусмотрен обогрев: тепловые завесы и инфракрасные обогреватели.