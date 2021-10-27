РИАМО - 27 окт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закрытие границ регионов страны является абсолютно последней мерой, россияне могут свободно передвигаться, сообщает Газета.ru.

Журналисты на встрече с Песковым спросили, может ли произойти закрытие границ внутри России из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Представитель Кремля ответил, что такие меры не приветствуются.

«Запретов (на поездки - ред.) не вводилось и не планируется, <...> надеемся, что режим нерабочих дней позволит наладить эпидемиологическую ситуацию», — сказал Песков, добавив, что закрытие границ регионов является абсолютно последней мерой, к которой прибегнут власти.

На территории России за сутки зафиксировали 36 582 новых случая Covid-19. Всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 8 352 601 случай заболевания. За сутки зафиксирован антирекорд по смертности — 1123 пациента.

Нерабочие дней с 30 октября по 7 ноября вводятся по всей стране. При этом главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или продлить их после 7 ноября.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>