РИАМО - 27 окт. Железнодорожники приступили к ремонту надземного перехода на станции Удельная и подземного перехода на платформе Ильинская, оба объекта находятся на территории Раменского округа, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе работ на станциях планируется отремонтировать сходы, восстановить каркас и устройство покрытия ступеней, очистить и покрасить ограждения, заменить светильники в подземном переходе.

Также на станции Удельная отремонтируют пролетные строения и благоустроят территорию вокруг, еще установят систему визуального информирования. На станции проведут работы по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры для маломобильных пассажиров.

Все работы планируется завершить в августе 2022 года.

Ремонт позволит повысить комфорт более 26 тыс. человек, которые ежедневно пользуются железнодорожными станциями.