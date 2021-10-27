РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Жильцам квартиры в подмосковном Красногорске, которая пострадала в результате хлопка газа утром в среду, могут предоставить временное жилье, сообщил начальник отдела ГО и ЧС администрации горокруга Сергей Петров.

Он пояснил, что в среду собственник квартиры в доме №9 по Железнодорожному проезду пригласил наемного рабочего, который без отключения газа в стояке проводил работы по врезке новой газовой плиты. В результате на кухне произошел объемный взрыв с повреждением окон, межкомнатных перегородок, что повлекло за собой разрушение некоторых конструкций в самой квартире.

«Сам дом не пострадал, все перекрытия стоят на месте. Мы были вынуждены эвакуировать порядка 12 человек из подъезда, перекрыть полностью газ в подъезде», - отметил Петров.

Он подчеркнул, что все службы сработали оперативно. В настоящий момент представители управляющей компании и АО «Мособлгаз» проводят работы по восстановлению газовой трубы. Ожидается, что в течение 2-3 часов жители подъезда смогут вернуться в свои квартиры.

«Сейчас решается вопрос о предоставлении временного жилья собственникам пострадавшей квартиры», - добавил Петров.

Кроме того, оценивается ущерб, который нанесен квартире в результате хлопка газа. По словам Петрова, собственник будет восстанавливать ее за свой счет.