РИАМО - 27 окт. Минздрав России разрешил одновременное введение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» и вакцин от гриппа, сочетание препаратов не повлияет на эффективность формирования иммунитета, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно результатам проведенных исследований, совместное введение вакцин от гриппа и вакцины от Covid-19 «Спутник Лайт» не вызывает снижение иммуногенности одной из них. При этом смешивание двух вакцин в одном шприце не допускается. Прививки могут выполняться отдельными уколами в разные части тела.

Сегодня для вакцинации от Covid-19 россиянам доступны четыре отечественные вакцины: «Спутник Лайт», «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Жители страны могут привиться любой из них на свой выбор.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех разновидностей коронавируса, в том числе от нового варианта дельта-штамма AY.4.2.

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