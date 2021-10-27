РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В поселке Цемзавода Подольска кронировали деревья по просьбе жителей, сообщил член Общественной палаты Подольска Ренат Мухамеджанов.

Мухамеджанов 26 октября по обращению жителей в рамках реализации федерального проекта «Народный контроль» принял участие в проверке работ по кронированию деревьев на улице Крамского в поселке Цемзавод совместно с депутатом горсовета Сергеем Кулевым.

В сентябре на встрече с жителями домов №№54 и 54А на улице Плещеевская поступило обращение жителей о необходимости кронирования деревьев.

«На сегодняшний день работы по кронированию деревьев на улице Крамского выполнены МБУ »Подольским комбинатом благоустройства«, - написал Мухамеджанов на своей странице в соцсети »ВКонтакте".