РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В Подольске строительство детского сада на Электромонтажном проезде и реконструкция стадиона «Весна» вошли в число первоочередных задач деятельности партии власти, сообщила руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева.

Идет активная работа по исполнению наказов жителей. Из Подольска в ходе избирательной кампании в Московскую областную думу поступило более 18 тыс. наказов по линии партии. Большое количество просьб жителей касается здравоохранения, образования, транспорта, экологии, культуры и спорта. На их основе сформирована программа партии, которая станет основой работы на ближайшие пять лет. Более 100 приоритетных наказов уже в работе.

Она отметила, что в первоочередной уровень задач вошло завершение строительства в 2022 году детского сада на Электромонтажном проезде стоимостью 141 361 тыс. рублей и реконструкция стадиона «Весна» с объемом финансирования 456 535 тыс. рублей. На стадионе планируют демонтировать старый административный корпус и трибуны. На их месте планируется построить новое одноэтажное здание спортивного корпуса с комфортной современной трибуной и навесом на 1000 зрительских мест.

Всего в предвыборный период поступило более 780 тыс. инициатив и предложений со всего региона в программу «Единой России». Работа над выполнением наказов является главным приоритетом работы партийцев.