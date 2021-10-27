РИАМО - 27 окт. С начала пандемии в Московской области было сделано более 12 млн ПЦР-исследований на коронавирус, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

ПЦР-исследование — это один из основных методов диагностики Covid-19.

«Последние 1,5 месяца мы наблюдаем рост числа новых случаев Covid-19 в Подмосковье. ПЦР-диагностика позволяет выявить коронавирусную инфекцию в организме у пациента», — отметила зампред правительства региона - глава областного Минздрава Светлана Стригункова

По ее словам, такие исследования в Московской области проводят 12 гослабораторий. В них выполняется около 30-35 тыс. тестирований ежесуточно.

ПЦР-исследование на коронавирус в регионе проводится бесплатно, если у пациента есть симптомы простуды. Результаты данного анализа приходят заболевшему в виде СМС-сообщения.

Чтобы снизить риск заболевания и развития тяжелых последствий коронавирусной инфекции, специалисты рекомендуют сделать прививку. Вакцинация проходит на бесплатной основе.