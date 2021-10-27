РИАМО - 27 окт. За три недели реализации нового транспортного проекта «По пути» в четырех поселениях Троицкого и Новомосковского административных округов столицы его участниками стали 14 тыс. местных жителей, сообщили РИАМО в департаменте транспорта столицы.

Пользователи сервиса перевозок по требованию могут вызвать автобус с помощью приложения «Московской транспорт». Спрос на такие поездки за последнюю неделю вырос на 13%, также на 15% увеличилось количество пассажиров.

«Раньше таких услуг в нашей стране никто не предоставлял, поэтому мы длительное время тестировали эту новую технологию. За три недели работы «По пути» в полном режиме услугой воспользовались около 14 тыс. пассажиров», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сервис персонализированных перевозок «По пути» заработал 1 октября. Услуга сейчас доступна для жителей четырех поселений ТиНАО: Десеновского, Сосенского, Воскресенского и Филимонковского.

Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве>>