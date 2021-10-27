РИАМО - 27 окт. Подмосковные врачи вылечили от коронавируса еще 3004 пациента, всего заболевание в регионе победили 435 996 человек, сообщается на сайте областного Минздрава по ситуации с Covid-19.

За сутки в Подмосковье скончался 41 заболевший коронавирусом, за пандемию в регионе умерли 8595 Covid-пациентов.

Всего в Московской области выявили 507 883 случая коронавирусной инфекции.

Жителям региона рекомендуют оставаться дома при любых симптомах простудных заболеваний, также следует вызвать врача на дом. Также работает горячая линия по вопросам Covid-19 по единому номеру 122.

С 28 октября по 7 ноября в Московской области объявлены нерабочие дни. Это сделано для стабилизации ситуации с Covid-19. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что эпидситуация с коронавирусом в области остается напряженной.

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