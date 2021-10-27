РИАМО - 27 окт. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября государственные ветеринарные клиники Московской области будут оказывать неотложную помощь с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по противодействию распространения Covid-19, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«На территории области будут открыты 82 государственных лечебно-профилактических отдела», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что 3 подразделения неотложной ветеринарной помощи в Мытищах, Коломне и Ногинске будут работать в круглосуточном режиме.

Рекомендуется заранее записываться на прием к специалисту по телефону единого контакт-центра: 8 (495) 668-01-25 или через сайты территориальных ветеринарных управлений.

При посещении ветеринарных клиник необходимо соблюдать дистанцию, иметь перчатки и маску.