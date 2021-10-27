РИАМО - 27 окт. На территории Подмосковья и столицы с 21 часа 27 октября до 21 часа 28 октября будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду. Такой же уровень объявили в Тверской, Тамбовской и Орловской областях Центрального федерального округа.

В Московском регионе в среду будет облачная погода, пройдет небольшой дождь, по Подмосковью местами умеренный. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, прогнозируются порывы до 15 м/с. Температура будет в районе плюс 6-8 градусов.

28 октября сохраниться облачная погода с дождем. Температура ночью будет плюс 4-6 градусов, днем — плюс 8-10 градусов. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью7-12 м/с, ожидаются порывы до 15 м/с.

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