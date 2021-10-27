РИАМО - 27 окт. Свыше 300 жилых домов построят в Москве в 2022-2024 годах в рамках программы реновации, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Реализация программы реновации жилья остается важнейшего задачей в работе Правительства Москвы. В ближайшие три года мы планируем построить более 300 жилых домов площадью порядка 5 млн квадратных метров», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что программа реновации полностью обеспечена финансированием и будет реализовываться в соответствии с установленным графиком.

«Программа реновации призвана обеспечить жителей старого жилья новыми комфортными домами, а также создать максимально комфортную и качественную городскую среду. До 2024 года планируется организовать переселение 155 тыс. москвичей», – подчеркнул Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Для реализации программы сформирован перечень из 533 стартовых площадок, где возведут новые дома.