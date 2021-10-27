РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 27 окт. В центре Щелкова сожгли три машины, транспорт был на разных адресах, но во всех случаях автомобили были марки Toyota, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Поджоги произошли с 3 до 5 часов ночи в среду. Пожары были оперативно локализованы, пострадавших нет.



На данный момент проводится расследование. Полиция просит свидетелей какого-либо из этих происшествий сообщить информацию по телефону 112.