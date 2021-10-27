РИАМО - 27 окт. В Московской области за минувшие сутки подтвердили 2670 новых случаев коронавируса, всего в регионе зарегистрировали 507 883 случая заболевания, сообщает оперштаб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за 24-25 октября объемы вакцинации от Covid-19 в регионе выросли в 2 раза, но данный этот показатель не стал рекордным.

В Московской области из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В этот период школьники, студенты и воспитанники детских садов отправятся на каникулы. Открыты будут только предприятия и организации, которые нужны для жизнеобеспечения Подмосковья, в том числе продуктовые магазины и аптеки.

Также на стройках Московской области усилены противоэпидемические меры. Их контролируют специалисты министерства стройкомплекса региона.

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