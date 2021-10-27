РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. Газоснабжение перекрыли во всем подъезде дома в Красногорске, где в среду утром произошел хлопок газа, сообщила заместитель генерального директора УК «Жилтрест и К» Татьяна Бурыкина.

«Газ отключен во всем подъезде. Пока специализированная фирма не проведет контрольную опрессовку, не обойдет все квартиры, запустить газ, к сожалению, мы не можем», - сказала Бурыкина.

Хлопок газа произошел в пятиэтажном доме по Железнодорожному проезду утром в среду, причиной стала несанкционированная врезка газового оборудования.

По словам представителя УК, в пострадавшей квартире визуально не видно повреждений несущих стен, потолка, полов. Система отопления также не повреждена. После заключения экстренных служб, жильцы смогут приступить к ремонту. УК готова оказать необходимую помощь.

В доме три подъезда, 48 квартир, в которых зарегистрированы 93 человека. Эвакуация жителей в результате хлопка не потребовалась, утечки газа нет.

Ситуация с хлопком газа в жилом доме в Красногорске находится на контроле регионального министерства энергетики. Инцидент произошел из-за нарушений правил проведения ремонта в квартире.