РИАМО - 27 окт. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 4471 пациента, всего заболевание победили 1 572 825 человек, сообщает оперштаб столицы.

За сутки в Москве выявили 5789 случаев инфицирования Covid-19, скончался 91 пациент. С начала пандемии в городе зафиксировано 1 786 570 случаев заболевания, жертвами инфекции стали 30 963 человека.

Для стабилизации эпидситуации с 28 октября по 7 ноября в Москве объявили нерабочие дни. В этот период будут закрыты заведения общепита, салоны красоты, фитнес-клубы, бани, библиотеки, кинотеатры и другие предприятия и организации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в городе напряженной.

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