РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Государственный музей-заповедник «Куликово поле» передал в ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста» 34 археологических образца костей крупного рогатого скота для исследований, сообщает пресс-служба центра.

Ученые планируют изучить генетический материал из костей крупного рогатого скота, найденных археологами. Исследования помогут установить, какими были коровы в XI-XVI веках. Остатки челюстей и зубы животных нашли на территории Тульской области в городище Супруты (датируются IX-X веками), Тимофеевке (XI век) и поселении Мельгуново 4А под Епифанью (последняя четверть XVI века).

Ученые из лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных изучат ДНК образцов и узнают, что отличало тех коров от современных животных. Это позволит выяснить, были ли коровы местного происхождения или пришли в Тульский край вместе с переселенцами из других регионов. Исследования также помогут оценить экологическую обстановку в тот или иной период.

«Исследования структуры ДНК из останков домашних животных позволит воссоздать как общие, так и региональные особенности процессов их одомашнивания. Станут яснее пути их распространения. Генетические данные могут быть полезны для выяснения родственных и эволюционных связей между древними и ныне существующими животными», — сказал руководитель отдела археологических исследований музея «Куликово поле» Евгений Столяров.

Исследование ДНК из исторических и археологических образцов — новое передовое направление в мировой науке. Сотрудники ВИЖ им. Л.К. Эрнста занимаются такими исследованиями около 3 лет. По мнению ученых, клонировать корову, жившую 1200 лет назад, теоретически можно, но практически — пока не осуществимо.