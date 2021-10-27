РИАМО - 27 окт. За прошедшие сутки в Москве умер 91 Covid-пациент, всего с начала пандемии в городе скончались 30 963 человека, сообщает столичный оперштаб.

С начала пандемии в Москве зафиксировали 1 786 570 случаев заражения коронавирусом, в том числе 5789 случаев подтвердилось за минувшие сутки. Также за сутки были госпитализированы 1523 человека. На аппаратах ИВЛ находятся 744 Covid-пациента.

Из-за напряженной ситуации с коронавирусом с 28 октября по 7 ноября в Москве введены нерабочие дни. Также с 25 октября пожилые горожане и жители с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим.

Ранее заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Хавкина отметила, что пик заболеваемости Covid-19 в мегаполисе придется на конец этой недели.

В городе проводится тестирование новой технологии лечения коронавирусной инфекции на ранней стадии, технология рассчитана на пациентов, которые входят в категорию повышенного риска.