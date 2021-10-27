РИАМО - 27 окт. За прошедшие сутки в РФ умерли 1123 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, общее число летальных исходов в стране достигло 233 898, сообщает оперштаб.

Предыдущий антирекорд по суточной смертности в стране составлял 1106 человек.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что штамм коронавируса «дельта» может стать последним вариантом инфекции. В таком случае борьба с пандемией станет легче, а эффективность имеющихся вакцин сохранится.

Президент страны Владимир Путин ранее призвал жителей проявить ответственность и вакцинироваться от коронавируса.

Глава государства подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Данная мера позволит сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти ряда регионов приняли решение о начале эпидканикул ранее 30 октября.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>