РИАМО - 27 окт. На территории России за минувшие сутки зафиксировали 36 582 новых случая Covid-19, всего с начала пандемии в стране зарегистрирован 8 352 601 случай заболевания, сообщает оперштаб.

За сутки выздоровел 29 151 пациент, общее число вылеченных на текущий момент составляет 7 242 735 человек. Всего умерли 233 898 человек, из них 1123 за прошедшие сутки.

Россиянам напомнили, что победить пандемию позволит всеобщая вакцинация, которая поможет выработать коллективный иммунитет.

В последние время в России наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также обновляются рекорды по суточной смертности Covid-пациентов.

Чтобы стабилизировать ситуацию, с 30 октября по 7 ноября в стране объявлены нерабочие дни. При этом власти ряда регионов приняли решение о начале эпидканикул ранее 30 октября.