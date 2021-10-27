РИАМО - 27 окт. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Елена Макарова рассказала о том, как организовать каникулы детей, чтобы они не заскучали дома. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

По словам специалиста, мамы и папы дошкольников и младших школьников могут посвятить нерабочие дни развивающим играм с ребенком, чтобы расширить словарный запас, развить наблюдательность и просто увлекательно провести время в кругу семьи.

«В этом поможет библиотека «Московской электронной школы», в которой можно найти большое многообразие интерактивных приложений для детей всех возрастов. А еще можно заглянуть на портал, где собраны идеи развивающих игр для дошкольников от ведущих московских педагогов», — сказала Макарова.

Если в кармане или бардачке машины есть полезные мелочи (блокнот, карандаш, катушка ниток и другое) их тоже можно использовать для организации простого, но увлекательного детского досуга. Можно совместно придумывать истории, героями которых станут эти вещи, обсуждать их свойства, ставить с их помощью небольшие эксперименты, отметила психолог.

«Не подавляйте в детях стремление постоянно двигаться. Если ваш ребенок дошкольник и младший школьник, «потискайте» его, подвигайте его ручками и ножками, сделайте массаж. Для ребят постарше можно организовать подвижные домашние игры на ловкость и меткость: их можно провести и в небольшом пространстве, не задействуя специфический спортивный инвентарь», — пояснила эксперт.

Макарова уточнила, что чем больше ощущений получает ребенок из окружающего мира, тем увереннее он себя чувствует. К тому же он лучше обучается, когда стимулируется несколько органов восприятия одновременно. В каникулы самое время обратить на это внимание.

Помочь в этом родителям могут сенсорные игры. Они просты и не требуют особой подготовки: можно наощупь угадывать предметы, узнавать по вкусу или запаху овощи и фрукты, а можно, например, учиться анализировать, раскладывая на ингредиенты любимые блюда ребенка.

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