РИАМО - 27 окт. В столице за минувшие сутки подтвердили 5789 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 1 786 570 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

Мэр города Сергей Собянин ранее отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мегаполисе остается напряженной. За неделю число выявленных случаев Covid-19 выросло на 14%, госпитализаций – на 10%.

Врачи напомнили, что победить пандемию получится при достижении коллективного иммунитета. Сделать прививку от Covid-19 можно в городских поликлиниках и пунктах вакцинации, которые работают в популярных общественных местах.

Также среди привитых москвичей в среду проведут первый розыгрыш однокомнатных квартир. Мероприятие пройдет в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>