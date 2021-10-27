РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 окт. В результате хлопка газа, который произошел в подмосковном Красногорске утром в среду, соседние квартиры не пострадали, сообщила заместитель генерального директора управляющей компании «Жилищный трест и К» Татьяна Бурыкина.

Хлопок газа произошел в среду около 9:30 в пятиэтажном кирпичном доме по адресу: Железнодорожный проезд, 9 на кухне трехкомнатной квартиры, расположенной на пятом этаже. На месте работают все экстренные службы округа.

«В квартире №30 собственником квартиры проводились работы по самовольному переносу газового оборудования. В результате отпилена труба газового стояка, произошло воспламенение и взрыв», - пояснила Бурыкина.

По ее словам, в результате происшествия в квартире оказались выбиты окна, разрушены межкомнатные перегородки.

«Другие квартиры визуально не пострадали», - добавила представитель УК.

Собственник квартиры пояснил, что нашел рабочего-иностранца возле торгового центра «Леруа Мерлен». После взрыва мужчина скрылся, оставив в квартире часть своих инструментов. Хозяин квартиры в момент взрыва находился в коридоре, он получил ожог руки.

«Я была в комнате, разговаривала по телефону, и вдруг все вокруг завертелось», - поделилась хозяйка квартиры.

Женщина травм не получила, но находится в шоковом состоянии.

У владельцев пострадавшей квартиры заключен договор на обслуживание газового оборудования со специализированной фирмой.