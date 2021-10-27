РИАМО - 27 окт. На подмосковном портале госуслуг до 30 ноября продлили срок прием заявлений на субсидии по оплате услуг маркетплейсов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

Предприниматели Московской области, продающие свои товары на онлайн-площадках, могут оформить субсидию на оплату комиссии и рекламы.

«Благодаря цифровизации подмосковному бизнесу можно не только сэкономить силы и время, но и получить финансовую помощь от государства. В этом предпринимателям поможет региональный портал госуслуг, где продолжается сбор заявок на субсидии по оплате услуг маркетплейсов», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи области Максим Рымар.

Он уточнил, что бизнесменам достаточно заполнить заявление онлайн и приложить все нужные документы.

Данная услуга предоставляется министерством инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, она доступна в электронном виде на областном портале госуслуг по ссылке.

В карточке следует выбрать цель обращения «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», затрат, связанных с оплатой услуг торговых площадок по продажам товаров, работ и услуг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что бизнесмены могут компенсировать до 50% от понесенных затрат, но не свыше 500 тыс. рублей. Затраты будут возмещены в этом календарном году.

«В программе принимают участие крупнейшие маркетплейсы: OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито, ЛеснойРесурс.рф, Ярмарка мастеров, Яндекс.Маркет, Детский мир, СберМегаМаркет», – перечислила министр.

По ее словам, что подать заявление могут бизнесмены области, продающие на интернет-площадках товары сельского хозяйства, охоты, рыболовства, собственного, обрабатывающего производства, а еще предприятия общественного питания.

Подробную информацию можно получить по телефону горячей линии поддержки бизнеса 0150, а еще по номеру: 8-498-602-08-08 и в региональных офисах «Мой бизнес».