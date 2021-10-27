РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В подмосковном Подольске прививку от Covid‑19 сделали уже более 156 тыс. жителей, самый большой процент привитых на фармацевтическом заводе «ЗиО-Здоровье», сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Важной темой остается вакцинация от коронавирусной инфекции. В Подольске прививку сделали более 156 тыс. жителей, но для достижения коллективного иммунитета эту работу необходимо продолжать», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что на хорошем уровне вакцинация поставлена на многих предприятиях. Значительная часть сотрудников привилась еще в начале года, многие уже ревакцинируются. Самый высокий результат – на фармацевтическом заводе «ЗиО-Здоровье» (генеральный директор – Николай Сафонов).

Для удобства сотрудников предприятий округа медицинские организации направят туда выездные бригады для проведения консультаций и вакцинации против гриппа на рабочих местах.

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