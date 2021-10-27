РИАМО - 27 окт. Ситуация с хлопком газа в жилом доме в Красногорске находится на контроле регионального министерства энергетики. Инцидент произошел из-за нарушений правил проведения ремонта в квартире, сообщает пресс-служба министерства.

Инцидент произошел в доме 9 в Железнодорожном проезде. Хлопок случился на 5 этаже. На место оперативно выехали аварийные бригады Красногорского АДУ. Жертв и пострадавших нет, разрушений конструктивных элементов дома не выявлено. В результате происшествия выбито окно в жилой комнате, без газоснабжения находится один подъезд.

Обстоятельства происшествия выясняются. Предварительно, в квартире проходил ремонт: рабочий резал газовую трубу и не отключил подачу газа. Хозяин квартиры также был на месте.

Газовое техобслуживание дома находится в ведении спецорганизации ООО «Вэлнэс». По данным аварийной бригады, проводившей проверку, внутренний газопровод не поврежден, утечек газа нет.

«В целях безопасности категорически запрещается самостоятельный ремонт, замена и подключение газовых приборов», — добавил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Госжилинспекция Подмосковья начала проверку управляющей организации в связи с происшествием.