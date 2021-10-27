РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. В Подольске во Всероссийской переписи населения приняли участие уже почти 144 тыс. жителей, или каждый третий, перепись проводят в том числе по месту работы, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Пестов в режиме видеоконференцсвязи обсудил с руководителями системообразующих промышленных и крупных торговых предприятий округа ход проведения Всероссийской переписи населения, вакцинации от Covid-19 и гриппа, вопросы взаимодействия на ноябрьских выходных.

«С 15 октября в переписи приняли участие почти 144 тыс. подольчан, то есть каждый третий. И большая часть жителей, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, предпочла сделать это самостоятельно онлайн. Цифровой формат – главное нововведение. Заполнить анкету можно через портал «Госуслуги» до 8 ноября. Это самый простой, удобный и безопасный способ», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что также можно посетить один из 108 переписных стационарных участков или дождаться переписчика дома. Для работников промышленных предприятий перепись организуют также по месту работы.