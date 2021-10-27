Уже завтра в Московском регионе начнутся нерабочие дни, во время которых будут закрыты торговые центры, рестораны и кафе, салоны красоты, стоматологии. В связи с этим жители столицы массово отправились делать покупки – магазины сообщают о резко выросшей выручке. Корреспондент РИАМО узнала у москвичей, что они покупают и куда пытаются попасть перед нерабочей неделей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Татьяна, 34 года:

«Прошлогодний режим самоизоляции застал меня врасплох. Я не успела посетить салоны красоты перед закрытием и привести внешний вид в порядок. «Не велика потеря, справлюсь сама», – подумала я тогда. Но кто же знал, что каникулы затянутся на несколько месяцев и что проводить бьюти-процедуры самостоятельно так сложно!

После очередного переноса записи вера в скорое открытие студий красоты окончательно исчезла, и я решила действовать самостоятельно. Кстати, тогда различные салоны нас здорово поддержали: они постили в Инстаграме видеоролики и инструкции о том, как сделать маникюр в домашних условиях и снять гель-лак. Вооружившись нужными инструментами и средствами, я начала процедуру. Спустя 15 минут у меня затекла шея, а лак с ногтей никак не снимался. Я даже попросила помочь мужа в этом деле. Спустя час или полтора мы одолели гель-лак. Муж тогда в шутку сказал, чтобы он никогда больше не видел у меня на ногтях инородное покрытие.

В этот раз, учитывая свой прошлый опыт, я решила посетить мастера заранее, так как никто точно не знает, когда закончится очередной локдаун. Большая удача, что мне удалось перенести свою ноябрьскую запись. Сейчас довольно тяжело найти свободное окошко – все места в хороших салонах забиты. А работники, насколько знаю, берут дополнительные смены, чтобы успеть всех принять».

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>

Антонина, 57 лет:

«Сегодня мы с сыном приехали купить новогодние украшения и пару бутылок шампанского в качестве стратегического запаса. Новый год – очень важный праздник для нашей семьи, мы один раз в год собираемся в полном составе. Поэтому не хочется, чтобы что-то омрачало новогодний вечер и портило настроение моим внукам, которые обожают находить подарки под елкой.

Кто знает, когда закончится этот очередной карантин. В прошлом году тоже обещали, что самоизоляция не затянется надолго. К тому же цены на сезонные товары ближе к празднику обычно повышаются, так что экономия – неплохой бонус нашей запасливости. Да и не факт, что со всей этой обстановкой не возникнет дефицита товаров».

100 тысяч рублей за прививку: как поучаствовать в розыгрыше>>

Сергей, 43 года:

«Мою корзину, наверное, можно описать как подготовку к апокалипсису. Я взял инструменты для дачи и обогреватель.

В квартире тяжело проводить так называемые нерабочие выходные, поэтому поедем с семьей за город. Там и шашлыки можно приготовить, и погулять, и в лес сходить. В городе нечего делать.

В машине, кстати, лежит несколько пакетов крупы и много тушенки. Мне знакомый с верхов сказал, что скоро будет резкий скачок в ценах. Хотя они и без того немаленькие».

Эксперимент РИАМО: поделятся ли москвичи маской в транспорте, магазинах и кафе>>

Антон, 22 года:

«Я долгое время работал кальянщиком в одном столичном заведении. Когда начался прошлый карантин, и нас закрыли, все ребята стали искать подработку, чтобы не остаться без денег. Кто-то устроился курьером, кто-то занялся репетиторством.

Мы с другом решили на свой страх и риск доставлять кальяны на дом. Купили оборудование, начали развивать соцсети, просили друзей рассказывать о нашем деле, чтобы найти первых клиентов. В итоге идея кое-как заработала, и у нас начали заказывать.

Надеемся, что спрос на «домашние» кальяны вырастет во время нового локдауна из-за того, что бары и кальянные закрываются. Как раз прикупил пару табаков и несколько кальянов на случай увеличения заказов».

Реабилитация после Covid‑19: как происходит и кому положена>>