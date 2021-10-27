РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Общественник не выявил нарушений в работе отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних Подольска, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции председатель общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов посетил отдел участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

В ходе проверки полицейские рассказали проверяющему о специфике своей работы, состоянии преступности и ознакомили с имеющейся документацией. Представитель совета проинспектировал наполненность и актуальность сведений на информационных стендах, а также наличие профилактических памяток для граждан. Попов отметил важность службы полицейских, работающих напрямую с проблемами жителей округа, стараясь разобраться и принять верные решения, чтобы любые споры или конфликты разрешались в мирном порядке, особенно если это затрагивает интересы несовершеннолетних.

По итогам проверки он оценил работу отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, пожелав сотрудникам дальнейших успехов в их нелегкой службе.