РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 окт. Все офисы Многофункционального центра (МФЦ) в Балашихе с 28 октября по 7 ноября приостановят очный прием и выдачу документов, сообщается на сайте МФЦ городского округа.

Офисы МФЦ Подмосковья в период нерабочих дней будут закрыты для очного посещения. Услуги можно будет получить в электронном виде на сайте или на едином портале госуслуг. Исключением станет услуга «Государственная регистрация смерти». В горокруге оформить эту услугу можно будет по адресу: Балашиха, улица Советская, 4 и в микрорайоне Железнодорожный, улица Советская, 57.

Для жителей Подмосковья работает горячая линия 122, где можно уточнить информацию о порядке оказания госуслуг.