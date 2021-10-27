РИАМО - 27 окт. Доследственная проверка начата по факту хлопка газа в многоквартирном доме в Красногорске, ее проводит следственный отдел по городскому округу ГСУ СК России по Подмосковью, сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Предварительно, в среду в квартире на 5-м этаже дома проводили сварочные работы по установке новой газовой плиты. В результате этого произошел хлопок бытового газа, а затем частично обрушилась одна из стен. В результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте инцидента продолжают работать следователи и криминалисты ГСУ СК России по региону, осматривается место ЧП с участием специалистов газовой службы. Также начат опрос жильцов дома и хозяев квартиры.

В рамках проводимых работ установят причиненный ущерб. По результатам работы специалистов будет принято процессуальное решение.

Эвакуация жильцов из дома не потребовалась. Ликвидируют последствия данного ЧП 32 человека и 10 единиц техники.

Работы по врезке газового оборудования проводились несанкционированно.