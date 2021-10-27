РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Председатель Общественного совета при УМВД России по Подольску Вячеслав Попов проверил отдел участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

Проверка прошла в рамках акции «Гражданский мониторинг». В ходе проверки полицейские рассказали общественнику о специфике работы, состоянии преступности и познакомили с имеющейся документацией. Представитель совета проинспектировал наполненность и актуальность сведений на информационных стендах, а также наличие профилактических памяток для граждан.

Попов отметил важность службы полицейских, работающих напрямую с проблемами жителей городского округа. В частности, что они стараются разобраться и принять верные решения, чтобы любые споры или конфликты разрешались в мирном порядке, особенно если это затрагивает интересы несовершеннолетних.

По итогам проверки Попов положительно оценил работу отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних. Он пожелал сотрудникам дальнейших успехов в их нелегкой службе.