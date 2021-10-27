РИАМО (КОРОЛЕВ) - 27 окт. В школу Королева вызвали сотрудников Росгвардии, чтобы успокоить учительницу, сообщил житель города.

26 октября в гимназии «Российская школа» в группе продленного дня произошел скандал. Родители сообщают о том, что педагог группы постоянно повышает голос на детей, кричит и доводит их до истерик. В итоге это привело к конфликту.

«Вечером у ворот гимназии стояли две машины Росгвардии. Я спросил, выяснилось, что учительница устроила скандал и охрана не справилась, пришлось вызывать полицию», - сказал собеседник агентства.

По словам родителей учеников, посещающих группу продленного дня, педагог неоднократно доводила детей до истерик, на что родители жаловались. Крупный скандал произошел на глазах у детей с криками и руганью, дети плакали и были напуганы. В итоге на место приехали сотрудники Росгвардии. В школе есть некоторые родители, которые хорошо отзываются о педагоге.

Председатель городского комитета образования Ирина Ваврик сообщила, что ситуация находится под контролем, а в отношении педагога будут приняты административные меры.