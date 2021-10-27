РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 окт. Машина загорелась в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске, его потушили до прибытия огнеборцев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В среду в 06:00 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства в микрорайоне Климовск на улице Коммунальная, дом №25. Есть пострадавший.

Последствия пожара ликвидировали до прибытия пожарных подразделений.

К тушению пожара привлекли 2 единицы техники и 7 человек.