РИАМО - 27 окт. В подмосковном Краснознаменске полицейские при поддержке спецназа «Гром» задержали 4 молодых людей в возрасте от 22 до 24 лет, подозреваемых в сбыте и хранении наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Оперативники остановили автомобиль, в котором находились 3 злоумышленников. При личном досмотре у одного из них нашли пакет с мефедроном общей массой около 100 г.

«В рамках спецоперации оперативниками по месту жительства был задержан четвертый правонарушитель. В результате проведенных обысков в 2-х квартирах задержанных сотрудниками полиции обнаружены и изъяты N-метилэфедрон и амфетамин общей массой около 20 г», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она пояснила, что один из задержанных создал интернет-магазин по продаже наркотиков бесконтактным способом. Остальные занимались их закупкой, перевозкой и распространением.

Возбуждены уголовные дела. Все четверо подозреваемых арестованы.