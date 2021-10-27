РИАМО - 27 окт. Столичные власти начали рассылать уведомления владельцам алкогольных магазинов с требованием закрыться в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, пишет газета «Ведомости».

Соответствующие уведомления уже получили десятки столичных магазинов, которые торгуют преимущественно спиртным. Это подтвердили в сети бутиков Wine Room, Winemafia, а также в компании «Е-вино».

Управы и префектуры районов ссылаются на указ мэра Сергея Собянина, согласно которому приостановить работу на период эпидканикул должны магазины, в которых ассортимент продуктов или товаров первой необходимости составляет менее 30%.

Бизнесмены категорически не согласны с таким решением, ведь по закону о торговле алкоголь относится к продовольствию. При этом в предыдущий локдаун подобных требований от столичных властей не было, все алкомаркеты работали.

Адвокат Orchards Петр Мацкевич считает, что в позиции владельцев винных магазинов есть логика. Если власти хотели не включать алкоголь в перечень продуктов питания, то должны были сделать для этого отдельную оговорку в указе.

Предприниматели уже готовятся расширить ассортимент продукции, чтобы не попасть под ограничения. К ассортименту спиртного придется добавлять товары первой необходимости и продукты, к примеру, яйца, средства гигиены, крупы и макароны.

Период нерабочих дней в Москве продлится с 28 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. На это время должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры. В столице также будут работать аптеки и продуктовые магазины, продолжится дистанционная торговля.

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