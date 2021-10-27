РИАМО - 27 окт. Московский центр занятости «Моя карьера» в рамках «Осеннего марафона» проведет порядка 200 вебинаров, тренингов и курсов для горожан, которые ищут работу. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Эксперты научат москвичей правильно составлять резюме, а также успешно проходить собеседование и испытательный срок. Кроме того, соискателей научат пользоваться офисными программами и соцсетями. «Осенний марафон» поможет повысить эффективность трудоустройства на 30%.

«Каждый человек, независимо от возраста, опыта работы и пола, испытывает стресс, находясь в поиске работы. Чтобы процесс был результативным, лучше обратиться за помощью к профессиональному консультанту центра «Моя карьера». Он станет личным помощником на период трудоустройства и даже после него», — сказала директор центра Ирина Швец.

Для участия в тренингах нужна предварительная регистрация. Все услуги для соискателей в центре «Моя карьера» бесплатны. Тренинги и групповые консультации сейчас проходят в онлайн-формате.

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