РИАМО - 27 окт. Волонтеры старшего возраста могут присоединиться к серии обучающих вебинаров «Компьютерная гостиная» и «Серебряная поляна» в рамках программы «Молоды душой» ресурсного центра «Мосволонтер», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Обучающие вебинары пройдут уже во второй раз. Горожан научат пользоваться полезными программами на компьютере. Также они узнают о направлениях добровольчества и о том, как можно реализовать свои идеи. Для участия нужно зарегистрироваться в проекте «Молоды душой».

«В столице активно помогают волонтеры разных возрастов, профессий и интересов. С начала этого года порядка 400 «серебряных» волонтеров поддержали порядка 90 мероприятий, координируемых ресурсным центром», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Первое занятие в рамках вебинара «Компьютерная гостиная» провели 26 октября. Занятия направления «Серебряная поляна» стартуют 28 октября. Образовательная программа завершится в середине декабря.