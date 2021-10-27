РИАМО - 27 окт. В период холодов нужно уделять особое внимание технике безопасности во время пользования газовыми приборами, так как несоблюдение простых правил способно привести к взрывам и пожарам. Об этом сообщает пресс-служба «Мособлгаза».

Специалисты напомнили, что использовать газовую плиту для обогрева квартиры категорически запрещено. Это повышает влажность воздуха и приводит к появлению сырости. Кроме того, в воздухе накапливаются продукты сгорания газа, вредные для здоровья человека.

Нельзя оставлять без присмотра работающие газовые приборы. Также нельзя допускать к ним маленьких детей и недееспособных лиц.

В морозные дни необходимо проверять вентканалы и тягу в дымоходах. Тяга может ухудшиться вследствие обледенения дымоходов и задувания ветра. Отсутствие тяги может привести к накоплению угарного газа в помещении и отравлению угарным газом вплоть до летального исхода.

«При запахе газа срочно звоните в 112 или 104. До приезда аварийной бригады необходимо проветрить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электроприборами и дверным звонком», — добавили в пресс-службе.