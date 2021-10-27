РИАМО - 27 окт. Более 600 т мусора собрал коммунальный флот с водной акватории столицы с начала этого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что в составе комплекса городского хозяйства имеется уникальная служба — коммунальный флот. Он отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы.

«С открытием навигации его суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, а также убирают иловый осадок со дна рек. В этом году собрали около 600 т плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений», — подчеркнул Бирюков.

Сбор мусора проводят специальные суда-мусоросборщики. В зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. Плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами задействуют для извлечения донных наносов песка и грунта.

По словам Бирюкова, благодаря грамотной расстановке флота и баз сбора мусора вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД находятся под круглосуточным контролем.

«В регламентном режиме мусоросборщики собирали еженедельно около 20-25 т мусора, ежемесячно — до 100 т. Быстроходные катера-нефтесборщики отслеживали обстановку на воде и оперативно реагировали на обращения, связанные с обнаружением загрязнений», — сказал заммэра.

Основное внимание уделяется сбору мусора на акватории в верховьях Москвы-реки, что позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. На северо-западе Москвы выше процент уборки крупногабаритного мусора – веток, стволов деревьев и строительного мусора. В центральных районах извлекался мелкий плавающий мусор – бутылки, пенопласт, пластик и шины.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что по сравнению с 2020 годом зафиксировано уменьшение на 13% объема плавающего мусора и на 23% — случаев появления пятен на акватории московских рек. Интенсивность загрязнений снизилась, что говорит о повышении экологической культуры горожан.

Бирюков отметил, что коммунальный флот работает круглый год. Даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна. Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для обслуживания и ремонта.

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