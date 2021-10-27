РИАМО - 27 окт. В рамках комплексного благоустройства улицы Красная Пресня в центре Москвы были отремонтированы четыре фасада домов, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Рабочие убрали с фасадов пыль и грязь, слои краски, а также заделали трещины. После чего поверхности зашпаклевали и загрунтовали. На следующем этапе фасады обработали антисептиком и нанесли краску, предусмотренную колористическим паспортом домов.

Благоустройство Красной Пресни и участка Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца закончили в сентябре.

В ходе работ «воздушные» провода убрали под землю, обновили асфальт на проезжей части, облагородили тротуары, установили новые фонари, лавочки, урны и остановочные павильоны, оборудовали точки велопроката. Здесь также высадят порядка 2 тыс. деревьев и кустарников.