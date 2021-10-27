РИАМО - 27 окт. В Москве снова принимают заявки на соцпомощь от горожан, соблюдающих домашний режим, по горячей линии комплекса социального развития. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Горячая линия работает по номеру: +7 (495) 870-45-09 с 08:00 до 21:00 ежедневно.

«Людям, входящим в группу риска, сейчас очень важно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Поэтому мы возобновили прием заявок на предоставление социальных услуг на горячей линии комплекса социального развития для тех москвичей, которым необходима помощь», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что помимо заказа продуктов, лекарств и товаров первой необходимости, на горячую линию можно обратиться для получения психологической помощи. Также работает телефон неотложной психологической помощи 051 и онлайн-чат Don’t panic.

Домашний режим для москвичей старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями действует с 25 октября по 25 февраля. Они должны находиться по месту постоянного жительства или на даче. Данная мера не касается тех, кто привился от коронавируса или перенес его в течение последних 6 месяцев.

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