РИАМО - 27 окт. Площадь автозаправочной станции в столичном районе Хорошево-Мневники будет увеличена в ходе реконструкции, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение внести изменения в правила землепользования и застройки города в отношении участка площадью около 0,26 га в 3-м Силикатном проезде.

Данные изменения позволяют увеличить площадь построенной на участке АЗС до 1 тыс. кв. м. При этом существующая площадь объекта составляет около 152 кв. м.