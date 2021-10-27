РИАМО - 27 окт. Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективно защищает от всех разновидностей коронавируса, в том числе от нового варианта дельта-штамма AY.4.2. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Гинцбурга, новые варианты дельта-штамма появляются в мире постоянно. При этом пока нет ни одного, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — сказал специалист.

Впервые дельта-штамм AY.4.2 выявили в Великобритании в этом году. Также новый вариант вируса был обнаружен в других странах Европы, а также в США.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на территории Москвы и Московской области была выявлена мутация коронавируса АY.4.2. Всего подтверждено три случая.

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