РИАМО - 27 окт. Крупнейшие ритейлеры предложили ввести обязательную бесплатную вакцинацию от коронавируса для всех россиян. По их мнению, такая мера будет эффективнее закрытия магазинов, пишет газета «Известия».

Соответствующее письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) направлено в правительство РФ. Эти организации объединяют крупнейшие розничные сети в стране.

АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. По мнению бизнеса, введение нерабочих дней губительно скажется не только на предприятиях торговли, но и на экономике страны в целом. Период с октября по декабрь традиционно является высоким сезоном в торговле, когда компании формируют до 50% годовой выручки.

Ритейлеры предложили переходить к фактически обязательной всеобщей вакцинации. Также предлагается прививать людей бесплатно не только в государственных поликлиниках, но и в частных.

При этом отрасль разработала специальный регламент работы в пандемию, который подразумевает строгое соблюдение всех санитарных правил.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Данная мера позволит сдержать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Власти ряда регионов приняли решение о начале эпидканикул ранее 30 октября.

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