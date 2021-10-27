РИАМО - 27 окт. Возгорание на складе произошло в деревне Осеево подмосковного Лосино-Петровского, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило 26 октября около 12:00. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 15 человек.

Около 17:00 возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м. Ближе к 23:00 были ликвидированы последствия пожара.

В тушении возгорания были задействованы 74 человека и 24 единицы техники.